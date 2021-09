MATCH INFO

Preview: Barcelona vs. Osasuna

Date/Time: Wednesday, April 26, 2017, 7:30pm local time, 6:30pm BST (UK), 1:30pm ET, 10:30am PT (USA), 11pm IST (India)

Venue: Camp Nou, Barcelona, Catalonia, Spain

Referee: José Luis Munuera Montero

Television: beIN SPORTS (USA & Canada), Sky Sports 2 (UK), SuperSport 12 (Africa), TEN1 (India), elsewhere

Online streaming: beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), Sky GO (UK), FuboTV (USA, 7-day free trial + monthly subscription, click here to sign up), elsewhere

LINEUPS

BARCELONA

Starting XI: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Digne; Busquets; Denis, Rakitic, Gomes, Arda; Messi, Alcácer

Bench: Cillessen, Umtiti, Alba, Roberto, Aleñá, Iniesta, Suárez

OSASUNA

Starting XI: Sirigu; Buñuel, Oier, Mondragón, Fuentes; Torres, Fausto, Mérida, Cuevas; Romero, León

Bench: Fernandez, Causic, Kodro, Clerc, Barja, Marquz, Olavide



